После приостановки реставрации Биг-Бена его колокола вновь зазвонили в честь праздников

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Колокола башни Елизаветы британского парламента, более известной как Биг-Бен, вновь зазвонили, на этот раз в честь рождественских и новогодних праздников. Звон колоколов одного из символов Великобритании, который с августа находится на реставрации, лондонцы услышали в субботу, в 09:00 по местному времени (12:00 мск).

Биг-Бен, самый крупный колокол башни весом 13,7 т, специально подсоединили к часовому механизму. Его звон можно будет услышать вплоть до 13:00 (16:00 мск) 1 января 2018 года, после чего реставрация продолжится.

"Погружение Биг-Бена в тишину стало важным этапом ремонтно-консервационных работ, однако изначально планировалось, что он будет звучать по особым случаям, когда это возможно", - сказал хранитель башенных часов Стив Джаггс.

Ремонт башни должен продлиться до 2021 года. Что касается ее часов, то видимым останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого показывают точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты занимаются реставрацией оригинального часового механизма. Реставрация обойдется в £61 млн ($81,5 млн), что втрое превышает ее оценочную стоимость.

Строительство башни Елизаветы высотой 96 м по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Колокол был установлен в 1859 году. Башня является памятником викторианской эпохи и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали именем монарха.