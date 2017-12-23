Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области из-за усиления ветра

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области. По прогнозу метеорологов, скорость ветра в регионе будет достигать 26 м/с, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 местного времени (22:00 мск) 23 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 21-26 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности, не находиться на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от зданий, рекламных конструкций, деревьев, не подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям, а также не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.