Коммунальщики Москвы в преддверии новогодних праздников перешли на усиленный режим работы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятия комплекса городского хозяйства в Москве перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций. Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно", - приводит портал слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, более 9 тыс. единиц спецтехники готовы к выходу на уборку в случае снегопада, при усилении снегопада количество спецтехники увеличат. В готовности будут находиться около 600 тыс. работников коммунальных служб, в том числе бригады рабочих, которые занимаются ручной уборкой и очищают от снега и наледи пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро, остановкам, переходам, социальным объектам и магазинам.

Бирюков отметил, что с начала зимнего сезона с улиц и дворов Москвы вывезено 1,75 млн кубических метров снега. В частности, за прошедшую неделю утилизировали 408 тыс. кубометров снега. В уборке было задействовано 7,4 тыс. единиц техники.

По данным Гидрометцентра, похолодание до минус 10 градусов и метель ожидаются в столичном регионе в выходные.