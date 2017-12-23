Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коммунальщики Москвы в преддверии новогодних праздников перешли на усиленный режим работы

Общество
23 декабря, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил, что в готовности будут находиться около 600 тыс. работников коммунальных служб

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятия комплекса городского хозяйства в Москве перешли на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций. Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно", - приводит портал слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, более 9 тыс. единиц спецтехники готовы к выходу на уборку в случае снегопада, при усилении снегопада количество спецтехники увеличат. В готовности будут находиться около 600 тыс. работников коммунальных служб, в том числе бригады рабочих, которые занимаются ручной уборкой и очищают от снега и наледи пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро, остановкам, переходам, социальным объектам и магазинам.

Бирюков отметил, что с начала зимнего сезона с улиц и дворов Москвы вывезено 1,75 млн кубических метров снега. В частности, за прошедшую неделю утилизировали 408 тыс. кубометров снега. В уборке было задействовано 7,4 тыс. единиц техники.

По данным Гидрометцентра, похолодание до минус 10 градусов и метель ожидаются в столичном регионе в выходные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама