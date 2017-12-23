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Североосетинские специалисты готовы принять привезенных из Швеции зубров

Общество
23 декабря, 17:05 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, декабря. /ТАСС

Прибытие животных в регион ожидается в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты из Северной Осетии уже имеют опыт работы с зубрами и готовы принять животных, которых привезли из Швеции в Россию в рамках программы восстановления популяции, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе республиканского Министерства природных ресурсов и экологии.

Ранее сообщалось, что 17 зубров из четырех центров разведения Швеции (Бурос, Кунгсбюн, Авеста, Эриксберг) прошли карантин на территории крупнейшего природного парка в Северной Европе Эриксберга и доставлены в Россию. В Окском заповеднике им также предстоит пройти карантин, после чего большая часть животных останется там же, а несколько особей отправят в Турмонский заказник в Северную Осетию. Животные завезены для повышения генетического разнообразия популяции зубра в России.

"Мы готовы принять [зубров]. У нас уже есть опыт работы: больше 10 лет зубры живут у нас, действует программа [по восстановлению популяции]", - сказала представитель министерства.

Собеседница добавила, что более детально вопрос будет проработан после встречи с представителями Всемирного фонда дикой природы (WWF), которые курируют проект. Ожидается, что животные прибудут в республику в 2018 году.

Активная работа по сохранению популяции зубров на Северном Кавказе началась в 2009 году. В сентябре 2012 года правительство Северной Осетии и WWF России подписали соглашение о сотрудничестве в области восстановления популяции. На территории Северной Осетии расположены оптимальные места обитания кавказского зубра. Ардонско-Урухское междуречье, где расположен Турмонский заказник, рассматривается как перспективный участок для разведения этих животных.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления: животные вымерли из-за уничтожения мест их обитания и неограниченной охоты. В России программа по восстановлению популяции этих животных реализуется с 1950-х годов.

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