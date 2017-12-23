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Жители аварийных домов в Самарской области получат новые квартиры к 2018 году

Общество
23 декабря, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что власти ежедневно контролируют реализацию программы

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Программа переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области завершится к 1 января 2018 года. Об этом сообщил в субботу ТАСС в кулуарах съезда "Единой России" в Москве врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я рассчитываю, что на 1 января 2018 года задача, поставленная президентом [РФ Владимиром Путины], задача, которая предусматривает расселение граждан из аварийного жилья, <…> будет решена", - сказал он.

Азаров добавил, что все работы должны были быть выполнены в регионе на 1 сентября текущего года, но, к сожалению, Самарская область не справилась с этой задачей. Он подчеркнул, что сейчас власти ежедневно контролируют реализацию программы.

В Самарской области завершается реализация заключительного, четвертого, этапа (2016 - 2017 годы) областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Общий объем финансирования мероприятий программы составил более 11 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей составили средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, более 7 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Самарской области. В рамках программы запланированное количество переселяемых граждан составило 20 тыс. 276 человек, объем площади аварийного жилищного фонда - 343,2 тыс. кв. метров.

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