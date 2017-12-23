В Самарской области возобновили выдачу новогодних подарков, прекращенную из-за ошибки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дети Самарской области вовремя получат новогодние подарки, выдача которых прекратилась из-за технической ошибки в маркировке. На данный момент кондитерские наборы вновь выдаются, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах съезда "Единой России" в Москве врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Ошибку выявила жительница города Новокуйбышевска, открыв детский подарок, она обнаружила в нем вкладыш, согласно которому срок годности кондитерской продукции истек 15 февраля 2017 года. Женщина обратилась к Азарову, он в свою очередь потребовал от чиновников разобраться в ситуации.

"Выдачу подарков возобновили, но это уже другие подарки. Те подарки мы сдали организации. <…> Дети не останутся без конфет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, по данным Роспотребнадзора, подарки были произведены в конце ноября - начале декабря, реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018 года, что соответствует информации на коробках, из которых производилась фасовка в праздничную упаковку. В то же время на вкладышах внутри праздничных коробок в результате технической ошибки была указана другая дата - 15 февраля 2017 года.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области выдало предписание об изъятии товара с неверной маркировкой из оборота. Лица, допустившие нарушения требований технического регламента таможенного союза, будут привлечены к административной ответственности.