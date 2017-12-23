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Тверские власти планируют удвоить доходы от туристической отрасли за пять лет

Общество
23 декабря, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

По данным региональных властей, в текущем году область посетили около 1,4 млн туристов

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тверские власти планируют увеличить доходы бюджета региона от туристической отрасли вдвое за ближайшие 5 лет - с 1 млрд до 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Игорь Руденя в кулуарах съезда партии "Единая Россия", который проходит в Москве.

"Мы планируем в течение ближайших пяти лет удвоить и количество денежных средств, которые нам поступают из (туристической) индустрии, и количество туристов", - сказал Руденя, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, доходы от туристической отрасли в текущем году составили порядка 1 млрд рублей. "Это то, что нам приносят туристы, которые находятся на территории области не менее полутора - двух дней", - уточнил губернатор.

Руденя добавил, что увеличения поступлений в бюджет планируется достичь за счет роста туристического потока как из зарубежных стран, так и из регионов России.

По данным региональных властей, в текущем году область посетили около 1,4 млн туристов. Согласно региональной программе развития туристической отрасли, к 2023 году ежегодно область должны посещать не менее 2,3 млн туристов.

Для увеличения турпотока региональные власти планируют принять ряд мер, в частности, в следующем году в бюджете региона впервые будет предусмотрено порядка 200 млн рублей на поддержку инвестпроектов в сфере туризма. Речь идет о создании новых музеев, пополнении их коллекций, а также о финансовой помощи муниципалитетам на улучшение инфраструктуры для гостей региона.

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Тверская область XVII съезд "Единой России"
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