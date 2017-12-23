Юнармейцы собрали для сирийских детей восемь тонн подарков к Новому году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участники движения "Юнармия" в субботу отправили с подмосковного аэродрома Чкаловский в общей сложности восемь тонн подарков для сирийских детей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Ребята из Тульской, Псковской и Московской областей, а также, из Казани, Оренбурга и Уфы собрали в общей сложности восемь тонн подарков, которые отправятся в Сирию военно-транспортным самолетом. Среди подарков - одежда и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также - продукты питания", - говорится в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе пояснили, что дети собирали новогодние подарки в рамках акции "Дети России - детям Сирии".

В 2016 году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тыс. новогодних подарков, напомнили в Минобороны.