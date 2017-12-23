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Кадыров завел аккаунт в анонсированной им чеченской соцсети

Общество
23 декабря, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Глава Чечни подчеркнул, что сотрудникам Госдепа "вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства" республики

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи страницы в Instagram и Facebook стали недоступны, завел аккаунт в социальной сети Mylistory.

"Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении", - написал политик в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что сотрудникам Госдепа "вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики".

Ранее сообщалось, что профили главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook в субботу стали недоступны. При этом англоязычная страница Кадырова в Instargam работает в обычном режиме.

В субботу Кадыров заявил, что в Чечне тестируется новая социальная сеть Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским".

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