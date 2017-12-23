Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн

Общество
23 декабря, 19:01 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 23, декабря. /ТАСС

Имя победителя и город, в котором продали счастливый билет, организаторам розыгрыша пока не известны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов ($47 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число - 36", - уточнили организаторы. Еще неизвестно, в каком именно городе этой франкоговорящей провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Кроме того, в рождественском розыгрыше (в Канаде Рождество отмечают 25 декабря) было заложено сразу 32 "утешительных" приза в размере одного миллиона долларов ($780 тыс.) каждый. "16 из них были разыграны", - уточнили организаторы.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама