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Почти 100 спортсменов-инвалидов соревновались в Махачкале в стрельбе из лука и тхэквондо

Общество
23 декабря, 19:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 23, декабря. /ТАСС

Фестиваль инвалидных видов спорта будет проходить в городе ежегодно

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МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Девяносто человек приняли участие в фестивале инвалидных видов спорта в субботу в Махачкале. Проведение подобных мероприятий способствует увеличению в Дагестане числа желающих заниматься спортом, сказал ТАСС руководитель проекта и физкультурно-спортивного клуба колясочников и ампутантов по баскетболу на колясках Карим Шехсаидов.

''Мы выбрали командные виды спорта, было семь площадок - баскетбол на колясках, паралимпийское дзюдо, тхэквондо, армрестлинг, настольный теннис, регби на колясках, стрельба из лука. Около 90 человек приняли участие. Суть проекта в том, чтобы, в первую очередь, ребята собирались, общались между собой, чтобы досуговая площадка была'', - отметил он.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов, этот фестиваль будет проходить в городе ежегодно. По данным пресс-службы горадминистрации, в 2016 году в Махачкале было проведено восемь городских спортивно-массовых мероприятий и три фестиваля для лиц с ограниченными физическими возможностями. Этому помогает то, что в 10 учреждениях республики ведется физкультурно-спортивная работа с инвалидами.

В Дагестане действует муниципальная адаптивная школа с широким спектром видов спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил Ибрагимов.

''Количество [представленных в школе] видов спорта было 35, сейчас - 57. И самое главное, это не только единоборства, но и игровые виды спорта, плавание. В последнее время среди ребят-колясочников популярен настольный теннис. Мы поддерживаем это, есть тесное взаимодействие с министерствами, календарные планы проведения мероприятий расписаны'', - сказал он.

По данным Минтруда Дагестана, в республике почти 180 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Местные власти заявляют о готовности всячески помогать им активнее заниматься спортом. "Мы готовы сегодня дать им [для этого] возможность и во всем помочь, и такие [специализированные] спортзалы создать, покупать коляски, есть отдел спорта специальный в министерстве, который этим занимается. Нужна республиканская и государственная поддержка, чтобы наши депутаты утвердили эти бюджеты'', - сказал заместителя министра спорта Дагестана, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков.

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