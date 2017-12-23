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Всероссийский Дед Мороз зажег огни на главной новогодней елке Петербурга

Общество
23 декабря, 20:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Дед Мороз дал старт массовому костюмированному забегу и посетил детские больницы, хоспис и центр для сирот

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга зажег иллюминацию главной елки Петербурга на Дворцовой площади. Торжественная церемония, состоявшаяся вечером в субботу, ознаменовала начало новогодних празднеств в городе.

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"Друзья, я счастлив вновь оказаться у вас в гостях. По сказочному убранству я могу сравнить Петербург с Великим Устюгом", - сказал Дед Мороз.

Вечером зажглись и огни на Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова, которые обычно горят лишь несколько раз в году в даты особых праздников. По данным городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в этом году в праздничном оформлении улиц и скверов Петербурга было использовано 6,8 тыс. украшений, в числе которых сказочные деревья, световые арки, объемные конструкции. Создавать и поддерживать новогоднее настроение иллюминация будет до 15 января.

Символичное "украшение" визиту Деда Мороза создала и петербургская погода - в городе пошел снег, позднее превратившийся в настоящий снегопад.

Костюмированный забег Дедов Морозов

Гость из Великого Устюга дал старт массовому забегу горожан в костюмах Дедов Морозов. По данным организаторов, для участников было предусмотрено две основных дистанции - на 2,5 и 5 км. Самым юным бегунам было предложено попробовать свои силы в забеге на 1 км.

"Это объединяет людей и заряжает новогодней атмосферой", - сказали ТАСС участники забега. Зарегистрировавшимся бегунам прямо на площади выдавали костюмы Деда Мороза. В праздничном забеге состязались сотни человек.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, из-за проведения спортивно- массового мероприятия было ограничено движение по нескольким городским улицам рядом с Дворцовой площадью.

Всероссийский маршрут

В Петербург Всероссийский Дед Мороз прибыл из Калининграда в рамках новогоднего путешествия по России. "В этом году в маршруте - около 60 городов, в том числе за пределами страны", - рассказал гость из Великого Устюга на пресс-конференции. По его словам, оно началось 1 ноября с посещения острова Русский и продлится до 30 декабря.

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В рамках пребывания в Санкт-Петербурге Всероссийский Дед Мороз посетил две детские городские больницы, детский хоспис и центр для детей-сирот. Главный зимний персонаж также побывал на популярных среди жителей и гостей города Рождественских книжных аллеях на Малой Конюшенной улице. Согласно графику, он откроет праздничную ярмарку на Пионерской площади.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, традиция приезда Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в Петербург родилась пять лет назад после подписания договора о сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и Вологодской области.

Как отметили в комитете по культуре Санкт-Петербурга, для главного новогоднего волшебника страны этот год юбилейный - 20 лет назад, в 1998 году, вотчиной Деда Мороза был объявлен Великий Устюг.

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