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Метель увеличила заторы на улицах Петербурга до шести баллов

Общество
23 декабря, 20:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В городском комитете по благоустройству сообщили, что "при необходимости количество уборочной техники будет увеличено"

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Во время метели на Дворцовом мосту

Во время метели на Дворцовом мосту

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Начавшаяся под влиянием атлантического циклона метель осложнила проезд по улицам Петербурга, по данным сервиса "Янлекс-пробки" заторы усилить с четырех баллов днем до шести вечером.

"Все по прогнозу", - сказал корреспонденту ТАСС главный синоптик Петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. Ранее он сообщил ТАСС о снегопаде, который синоптики ожидали в Петербурге с вечера субботы до утра воскресенья. По прогнозу, снежный покров в городе в результате должен вырасти на 3-4 сантиметра.

"В ночь с субботы на воскресенье город будут убирать 850 единиц снегоуборочной техники. Это по плану, при необходимости количество уборочной техники будет увеличено", - сообщили в городском комитете по благоустройству. "Мы работаем в усиленном режиме, он не отменялся с начала предыдущего снегопада, который в четверг длился 12 часов. Усиленный режим будет действовать и дальше до особого распоряжения, чтобы обеспечить свободный проезд автотранспорта и проход пешеходов", - отметила собеседница.

На сайте Гидрометцентра отмечается, что сила южного ветра достигает 4-7 м/с Однако из-за угрозы наводнения дирекция Комплекса защитных сооружений приняла решение "перекрыть доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива" и в 14.30 мск судопропускные сооружения и водопропускные сооружения дамбы закрыты. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в режим повышенной готовности с 18.30 мск перешло "Ленэнерго". "На оперативном дежурстве находятся 171 бригада (614 человек), оснащенных 185 единицами специальной техники", - сообщили в компании.

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