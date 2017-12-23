Васильев: рост собственных доходов бюджета Дагестана поможет решить социальные вопросы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Повышение собственных доходов бюджета Республики Дагестан, в том числе за счет собираемости налогов, позволит вкладывать больше средств в поддержку инвалидов, решать проблемы с дефицитом мест в детских садах и в других направлениях социальной политики. Об этом заявил в субботу журналистам в кулуарах XVII съезда партии "Единая Россия" временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев.

"На сегодняшний день наш бюджет более чем на 70% состоит из средств, поступающих из федеральных средств. Без налогов мы не можем помочь ни в чем: ни инвалидам, ни престарелым, ни малым детям. [Для увеличения бюджета] будем, в первую очередь, включать и свой потенциал, в том числе - получать деньги благодаря программе "обеления" экономики", - сказал Васильев в ответ на вопрос о том, как в Дагестане планируют устранить дефицит мест в детских садах.

Он пояснил, что в настоящее время налоговые недоимки имеются у многих предприятий, часть организаций работают "в серую". Для того, чтобы убедить предпринимателей добросовестно платить налоги, власти Дагестана встречаются с представителями различных отраслей и ведут переговоры.

"А когда просишь и принуждаешь людей оплатить налоги - у них возникает вопрос, для кого нужны эти налоги. И мы сейчас говорим, что, в том числе, для самых маленьких, на решение проблемы с детскими садами", - отметил Васильев.

По данным регионального правительства, в конце ноября 85% дошкольников трех-семи лет имели возможность посещать детские сады, а своей очереди ожидали 20 тыс. детей. Особенно остро проблема стояла в городах Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Каспийск. Планировалось, что в 2017 году удастся построить детские сады на более чем 1,3 тыс. мест (всего получили места более 4,1 тыс. детей), в 2018 - детсады вместимостью около 1 тыс. человек.