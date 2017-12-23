Спецборт МЧС доставил пострадавшую при взрыве газа женщину из Грозного в Москву

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил из Грозного в Москву для лечения женщину, получившую при взрыве газа 92% ожогов тела в Гудермесском района Чечни. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Самолет Ан-148 МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной пациентки, которая нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи из Грозного в Москву. Пациентку доставят для специализированного лечения в "Институт хирургии имени А. В. Вишневского", - говорится в сообщении.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь во время полета. "На протяжении всего полета пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России", - отмечается в сообщении.

Взрыв газа произошел 13 декабря в частном строящемся двухэтажном доме в селении Верхний-Нойбер Гудермесского района Чечни. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. У женщины 1990 года рождения - она мать троих детей - ожоги 92% тела. У второй женщины - 58%, у детей - 24%, 19%, 12%.