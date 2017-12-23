Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецборт МЧС доставил пострадавшую при взрыве газа женщину из Грозного в Москву

Общество
23 декабря, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Спецборт оснащен современным специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, позволяющими в полете оказывать медпомощь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил из Грозного в Москву для лечения женщину, получившую при взрыве газа 92% ожогов тела в Гудермесском района Чечни. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Самолет Ан-148 МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной пациентки, которая нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи из Грозного в Москву. Пациентку доставят для специализированного лечения в "Институт хирургии имени А. В. Вишневского", - говорится в сообщении.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь во время полета. "На протяжении всего полета пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России", - отмечается в сообщении.

Взрыв газа произошел 13 декабря в частном строящемся двухэтажном доме в селении Верхний-Нойбер Гудермесского района Чечни. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. У женщины 1990 года рождения - она мать троих детей - ожоги 92% тела. У второй женщины - 58%, у детей - 24%, 19%, 12%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
3
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
4
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Джонсон считает, что отношения с РФ не могут развиваться нормальным образом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама