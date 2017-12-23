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Парад бульдогов провели в преддверии Нового года в Петербурге

Общество
23 декабря, 21:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Куратор мероприятия отметила, что подобное дефиле станет для декабря традиционным

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Парад бульдогов в преддверии Года собаки прошел в субботу в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове в Петербурге. Как передает корреспондент ТАСС, 25 английских бульдогов, три французских и один мопс, названные в честь модниц и политиков, дефилировали в костюмах ковбоев, шутов, байкеров с ирокезами.

"В преддверии Года желтой собаки мы решили устроить парад бульдогов. <...> Они умные, добрые, ласковые>", - рассказала куратор мероприятия Алина Волкова.

Зрители собрались у красной ковровой дорожки в центральном павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо". Дефиле открыли бульдоги Нэйтан, Фарель и Френки, наряженные в новогодние гирлянды, следом вышла бульдог Джесси в костюме принцессы с голубой накидкой, которую в шутку назвали "настоящей английской леди".

После принцессы на ковровой дорожке появился двухлетний бульдог Нельсон в костюме шута. Восьмимесячная Мэллори Спайс прошла в костюме новогодней елки - платье, сшитом из зеленой сетки с прикрепленными к нему игрушками. Заметными стали костюмы Черчилля в накидке Снегурочки, байкера с панковским ирокезом, в кожаной куртке-"косухе". Английский парад закончился появлением гостя - французского бульдога по кличке Шанель с маленьким бантиком на голове.

Английские бульдоги в городе

Стать четвероногой моделью на дефиле, которое, как говорит куратор Алина Волкова, станет для декабря традиционным, мог каждый. Для этого хозяевам бульдогов необходимо было отправить заявку организаторам, а к ней приложить паспорт питомца, фотографии и справки о прививках. "Мы никому не отказываем", - отмечает Волкова.

Предыдущий парад состоялся в центре Петербурге летом этого года и собрал на Малой Конюшенной улице около сотни английских бульдогов. Первое подобное дефиле четвероногих британцев прошло в Петербурге в июле 2016 года на "Аллее парящих зонтиков". Следующий парад в Петербурге запланирован на лето 2018 года.

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