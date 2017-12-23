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Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды

Общество
23 декабря, 23:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Отмечается, что из-за непродолжительности задержек особых мер для размещения пассажиров предпринимать не пришлось

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Петербургский аэропорт "Пулково" перешел на работу в штатном режиме после серии задержек рейсов, вызванных сильным ветром и снегопадом. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.

"Задержки были в районе 8 часов вечера, это было связано со сложными метеоусловиями, был сильный боковой ветер, сильный снегопад. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, какие-то из них уже вылетели снова в Пулково, какие-то еще придут, соответственно, были задержки на вылет. Сейчас ситуация нормализовалась, погода нормализовалась, и все пассажиры обслуживаются по федеральным авиационным правилам. В целом, обстановка штатная", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что последствия непогоды преодолены еще не полностью. Часть самолетов из-за позднего прибытия в Пулково задерживается на вылет из Петербурга.

Также отметили в пресс-службе,  что из-за непродолжительности задержек никаких особых мер для помощи или размещения пассажиров предпринимать не пришлось.

Циклон в Петербурге

Ухудшение погоды, вызванное атлантическим циклоном, привело не только к задержкам рейсов. По данным сервиса "Янлекс-пробки", заторы усилились с четырех баллов днем до шести вечером, что существенно для выходного дня. Также из-за опасности наводнения было принято решение закрыть створки Комплекса защитных сооружений Петербурга, в результате чего четыре корабля не смогли попасть в город, а 17 судов не могут выйти в открытое море.

Также сообщается, что комитет по благоустройству Петербурга из-за большого количества осадков решил увеличить количество снегоуборочной техники, работающей на улицах города. "В ночь на 24 декабря на улицах города будут работать свыше 900 [единиц] уборочной техники", - отметили в комитете.

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