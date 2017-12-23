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Швейцарский дирижер Шарль Дютуа отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Общество
23 декабря, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Он заявил, что обратился за юридической помощью и намерен защищать свою репутацию

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ТАСС, 23 декабря. Дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа, о сексуальных домогательствах со стороны которого заявили ранее несколько женщин, отверг обвинения в свой адрес.

"Обвинения, выдвинутые против меня, столь же шокируют меня самого, как и моих друзей и коллег. Я не узнаю ни человека, ни действия, которые описаны в СМИ", - цитирует заявление дирижера телерадиовещательная корпорация Би-би-си в субботу. Дютуа также заявил, что обратился за юридической помощью и будет защищать свою репутацию.

Как ранее передавало агентство Associated Press, обвинения в адрес Дютуа выдвинули четыре женщины: три оперные певицы и музыкант оркестра. По словам женщин, случаи домогательств происходили в период с 1985 по 2010 год в машинах, отелях, гримерной дирижера, лифте и за кулисами. Как пишет AP, потерпевшие подробно описали действия Дютуа после репетиций и выступлений в пяти американских городах: Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Филадельфия и Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк). Свои имена разрешили назвать только две женщины: меццо-сопрано Паула Расмуссен и двукратная обладательница премии "Грэмми", сопрано Сильвия Макнэйр.

81-летний Шарль Дютуа снискал известность во главе оркестра Венской государственной оперы. Позднее он руководил Бернским симфоническим оркестром, Монреальским симфоническим оркестром, Национальным оркестром Франции, а также оркестрами Гетеборга, Филадельфии, Токио и другими. Обладатель множества почетных званий и наград, девять раз выдвигался на "Грэмми", завоевав две этих премии. Был женат четырежды, у него есть сын и дочь.

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