Католические и протестантские общины готовятся встретить Рождество

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рождество по Григорианскому календарю, который опережает Юлианский на 14 дней, будут праздновать в воскресенье миллионы христиан по всему миру: католики, некоторые протестантские конфессии, а также православные, пользующиеся Новоюлианским календарем. Вечером 24 декабря для миллиона российских последователей Католической церкви и общины протестантских деноминаций наступает сочельник - канун прихода в мир Иисуса Христа.

В Москве в кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской вечером начнется служба Навечерия Рождества на русском языке, затем на польском, а в 23:00 праздничную ночную мессу возглавит глава католиков Москвы и центральной части России архиепископ Паоло Пецци.

"У храма уже установлен вертеп, архиепископ освятит его перед началом службы и положит в ясли-колыбельку фигурку младенца. В этом году создатели вертепа окружили хлев, где родился Христос, макетами современных московских зданий - как напоминание, что Рождество происходит рядом с нами здесь и сейчас", - рассказал директор информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. По его подсчетам, в собор Непорочного зачатия на праздничные службы придут 5-7 тыс. человек.

В ожидании Рождества

Праздник Рождества Христова предваряет период подготовки - адвент. Католики не соблюдают многодневного поста, но должны в течение четырех воскресений адвента подготовиться к празднику исповедью, причастием, большей сосредоточенностью на своей духовной жизни.

По словам отца Кирилла, российские католики, глядя на своих постящихся православных братьев, "не спешат последовать примеру современного Запада и превратить Рождество в марафон покупок подарков и еды к праздничному столу, а готовы и даже желают ограничить себя - если не в еде, то в поступках".

В преддверии праздника при кафедральном соборе прихожане вместе с благотворительной организацией "Каритас" провели первую ярмарку "Фримаркет" и раздали более тонны одежды нуждающимся. Также перед Рождеством проходят благотворительные обеды и другие акции.

По мнению архиепископа Евангелической лютеранской церкви России Дитриха Брауэра, "Рождество - это почти единственный день, когда многих людей, даже не знакомых с христианством, тянет зайти в храм".

"Новый год - любимый, но все-таки светский, простой и понятный праздник. Все знают, что надо делать в новогоднюю ночь: открыть шампанское, поесть салат. Но у многих духовный голод остается неудовлетворенным", - отметил Брауэр. По его словам, "особенно важно в рождественские дни поддержать одиноких людей или тех, кто оказался в трудной ситуации и не ощущает праздника".

От Белоруссии до Филиппин

По словам священника Кирилла Горбунова, в России прижились традиции празднования Рождества, характерные для разных народов. "Католическая община Москвы весьма многонациональна, она включает в себя людей не только русского, украинского, белорусского, польского, немецкого происхождения, но и такие народы, которые у большинства россиян вряд ли ассоциируются с католическими традициями", - рассказал католический священник.

Например, в Москве большая филиппинская община католиков, есть вьетнамская и корейская общины. "Филиппинские рождественские украшения очень самобытны. Символ Рождества тут не елка, а фонари, вырезанные причудливыми узорами и изображающие Вифлиемскую звезду", - отметил отец Кирилл.

Он рассказал, что Рождественские мессы 24 и 25 декабря в кафедральном соборе и соседнем здании курии пройдут на русском, английском, французском, испанском, польском, корейском, вьетнамском, армянском языках, а также на латыни. "Нас объединяют прежде всего не культурные обычаи, а религиозные. Центром праздника является богослужение", - подчеркнул отец Кирилл.

В Москве действуют три католических храма - на Малой Грузинской, Святого Людовика на Лубянке и святой Ольги в Люблино. Всего, по данным Федеральной регистрационной службы, в России более 250 католических общин и организаций, не все из них имеют свои храмы. В российской столице проживает 50-60 тыс. католиков и от 800 тыс. до 1 млн - по всей России, сообщил священник Горбунов.

Преломление хлеба

В Рождественский сочельник в преддверии похода в костел в Восточной Европе принято собраться семьей за столом. "Эта трапеза постная и безалкогольная. В некоторых польских или белорусских домах готовят большой стол с обязательными 12 постными блюдами - по числу апостолов, которые вот также делили хлеб с Христом", - рассказал Кирилл Горбунов. "Особый обычай - преломление хлеба. Семья собирается вместе, чтобы примириться и сказать каждому доброе пожелание. Близкие делят хлеб - обычно это особая пресная облатка, похожая на ту, что используется для причастия", - пояснил священник.

Кроме того, готовится кутья - пшеничные зерна с медом. В православных семьях тоже есть такая традиция. В России, в отличие от Украины или Белоруссии, это блюдо называют "сочиво".

Известные многим популярные мелодии колядок - рождественских обрядовых песен, тоже зачастую родом с Запада. В русских деревнях древние обрядовые песни уже почти не поют, а вот в Польше и на Украине традиция продолжается.

"Сам праздник Рождества Христова заменил собой языческий праздник рождения нового солнца - зимний солнцеворот. Таким образом, Церковь освятила и преобразила народные традиции. Это не отвержение, а именно преображение и перевод праздника в иную глубину", - пояснил ТАСС ректор Курской духовной семинарии Русской православной церкви архимандрит Симеон (Томачинский).

"Церковь всегда преображала мир вокруг себя, и в этом смысле в колядках, которые стали песнопениями, славящими Христа, нет ничего языческого", - отметил священник. "Тем более, что Рождество - один из самых "детских" праздников в церковном календаре. Детская непосредственность и радость от подарков и песен вполне соответствует смыслу праздника", - сказал отец Симеон. После ночного богослужения трапеза уже более богатая.

"Одним из традиционных блюд, например, является индейка. Кстати, ее приходу на наш стол тоже способствовали католики. Монахи-иезуиты начали разводить и распространять эту птицу", - отметил священник Кирилл Горбунов. Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует рождественское полено - кекс или бисквитный рулет, украшенный фруктами, глазурью, шоколадом.

Музыка Рождества

По традиции в рождественские дни в соборе Непорочного зачатия проходит большой Международный Рождественский музыкальный фестиваль "Искусство добра". В этом году он состоится в десятый раз, концерты пройдут с 27 декабря по 14 января. Форум представит музыкальные традиции празднования Рождества разных стран и эпох: от средневековой рождественской мистерии школы Нотр Дам (композиторы XII-XIII веков) до роговой музыки Альпийских гор и "JazzAntique" - смешения барокко и джаза.

В программе участвуют солисты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета, лучшие органисты из России, Испании, Норвегии, Швеции и других стран.

7 января титулярная органистка собора Непорочного зачатия Анна Ветлугина вместе с другими исполнителями представит особую литературно-музыкальную программу "Рождество в дореволюционной России". В том числе впервые будет исполнено переложение Третьего фортепианного концерта Сергея Рахманинова для рояля и двух органов.

Собранные при проведении концертов средства направляются на содержание здания собора, реставрацию его органа и на другие благотворительные проекты.