На Кубе состоялся новогодний концерт для российских соотечественников

ГАВАНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Новогодний концерт для живущих на Кубе российских соотечественников состоялся в субботу в Гаване. Праздник проходил в одном из торжественных залов бывшего президентского дворца, а ныне Музея революции.

В зале была наряжена елка, что создавало новогоднее настроение. Организовали праздник Координационный совет российских соотечественников на Кубе и представительство Россотрудничества в карибской стране.

В исполнении российских соотечественниц и молодых кубинских артистов прозвучали такие всеми любимые русские песни, как "Старый клен", "Как молоды мы были", "Куда уходит детство". После каждой композиции зал взрывался аплодисментами.

Во время концерта на большом экране демонстрировались слайды с видами новогодней Москвы, а в завершение праздника собравшиеся увидели отрывки из "Голубых огоньков" разных лет. Кроме того, с наступающими Новым годом и Рождеством соотечественников поздравил настоятель гаванского храма Казанской иконы Божией Матери о. Савва (Гаглоев).

Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС многие из живущих на Кубе российских соотечественников, подобные мероприятия помогают им постоянно ощущать близость родины, предоставляют возможность пообщаться и завязать новые знакомства с земляками.

Сейчас на Кубе проживают более 3,5 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе 2,5 тыс. - из России. "Подобные встречи стали доброй традицией. Мы отмечаем Новый год, День России, 9 мая. Российских соотечественников, живущих на Кубе, объединяет со всеми россиянами любовь к родине, ее богатой культуре и истории", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Координационного совета Руслан Рейес.