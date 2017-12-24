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Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине и Камчатке

Общество
24 декабря, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, непогода окажет влияние на 15 из 19 районов области

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ТАСС, 24 декабря. Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине и Камчатке из-за приближающихся циклонов.

"25 декабря Сахалинская область окажется во власти глубокого циклона. Основной удар циклона придется на Сахалин. Днем 25 декабря на юге Сахалина, а 26 декабря на всей территории острова ожидаются очень сильные метели, сильный и очень сильный снег, ветер 20-25 м/с, 26 декабря на побережьях порывы до 33-38 м/с (ураган), в горах лавиноопасно. Температура на севере 12-17 градусов мороза, днем минус 4-9 градусов; на юге ночью минус 5-10, днем 0-5 градусов мороза", - сообщили 24 декабря в Сахгидрометеоцентре.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, непогода окажет влияние на 15 из 19 районов области.

К берегам Камчатки циклон подойдет 26 декабря. Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, а также на Елизовский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. 26 декабря утром и днем в этих районах ожидается мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица, снежные заносы. 27 декабря влияние циклона распространится на Усть-Камчатский муниципальный район.

"В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.

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