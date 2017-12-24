На Кубе состоялся новогодний концерт для российских соотечественников

ГАВАНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Новогодний концерт для живущих на Кубе российских соотечественников состоялся в субботу в Гаване. Праздник проходил в одном из залов бывшего президентского дворца, а ныне Музея революции.

Несмотря на почти 30-градусную жару, в зале была наряжена елка. Организовали праздник Координационный совет российских соотечественников на Кубе и представительство Россотрудничества в карибской стране.

В исполнении российских соотечественниц и молодых кубинских артистов прозвучали русские песни "Старый клен", "Как молоды мы были", "Куда уходит детство".

Во время концерта на большом экране демонстрировались слайды с видами новогодней Москвы, а в завершение праздника собравшиеся увидели отрывки из "Голубых огоньков" разных лет. Кроме того, с наступающими Новым годом и Рождеством соотечественников поздравил настоятель гаванского храма Казанской иконы Божией Матери о. Савва (Гаглоев).

Как отметили в беседе с ТАСС многие из живущих на Кубе российских соотечественников, подобные мероприятия помогают им постоянно ощущать близость родины, предоставляют возможность пообщаться и завязать новые знакомства с земляками.

Сейчас на Кубе проживают более 3,5 тыс. выходцев из бывшего СССР, в том числе 2,5 тыс. - из России. "Подобные встречи стали доброй традицией. Мы отмечаем Новый год, День России, 9 мая. Российских соотечественников, живущих на Кубе, объединяет со всеми россиянами любовь к родине, ее богатой культуре и истории", - отметил в беседе с ТАСС председатель Координационного совета Руслан Рейес.