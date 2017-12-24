Дед Мороз привез подарки в детскую больницу Марии Магдалины в Петербурге

Дорожки в этой больнице расписаны цветными квадратами, полосками и кружками. В маленьком занесенном снегом саду стоит увитый гирляндой каркас оленя, наверное, даже больше, чем настоящий. Подъезжают санитарные машины с детьми. Их привезли из соседнего корпуса больницы на новогодний праздник.

В петербургской детской больнице №2 Святой Марии Магдалины ждут самого настоящего в стране Деда Мороза из Великого Устюга.

"Смотри, а это Емеля", - говорит малыш трех-четырех лет девочке чуть постарше, указывая на фигурку во дворе. Сказочных героев тут много - и Лисичка-сестричка, и Доктор Айболит у входа.

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"Это все у нас появилось за последние семь лет. Все больше и больше нам удается украсить нашу больницу, сделать ее более приветливой, более приятной для детей", - говорит начмед - заместитель главного врача по медицинской части Сергей Александров. Он только что из операционной, но тоже готовится к встрече с Дедом Морозом.

"Мы понимаем, что болеть никому не нравится", - продолжает он, - "и стараемся использовать и возможности родителей, и клоунов-аниматоров, выбираем яркие цвета в оформлении, ставим во дворе фигурки любимых сказочных героев, чтобы дети отвлекались от болезни и скорее выздоравливали".

У новогодней елки девочка лет десяти гладит маленького игрушечного тюленя. А ее ровесник сосредоточенно чистит елочную гирлянду от снега.

"Сейчас Дедушка Мороз приедет, а елочку снегом засыпало", - объясняет он.

Взрослые не вмешиваются. У них свои заботы - фотографируют, ну и бегут со всех сторон, если кто-то упал и заплакал.

Когда к детям выходит Снегурочка, все вместе начинают готовиться к встрече Деда Мороза и хором поют "В лесу родилась елочка". Всего здесь около двухсот детей, а вместе с родителями собравшихся оказывается еще больше.

Развернуть © Наталия Михальченко/ТАСС © Наталия Михальченко/ТАСС

"Не все дети, к сожалению, могут выйти во двор. Это те, кто уже поправляется. В отделении травматологии есть просто лежачие пациенты. В отделение реанимации - а оно сейчас у нас полностью заполнено, - передадут все поздравления и подарки, как только будет такая возможность", - говорит начмед. По его оценке, большую часть из 370 детей, которые сейчас лежат в стационаре больницы, к Новому году выпишут, либо отпустят домой. Праздник в больнице будут встречать около сотни ребятишек.

Настоящий или нет

Чуть в стороне от играющих со Снегурочкой малышей завязался спор. "Я звонил Деду Морозу целых три раза, мне мальчик из нашей школы дал телефон. Это робот", - говорит четвероклассник Сережа, а девочка постарше удивляется, почему он так решил.

"Когда я первый раз позвонил, он спросил: "Как тебя зовут?", я говорю: "Сережа", а он: "Хорошее имя". А во второй раз я сказал, что меня зовут "Шоколадка", а он с той же самой иннонацией опять: "Хорошее имя". И когда я сказал, что меня зовут никак, - то же самое. Точно робот", - утверждает Сережа.

"Я тоже звонила Деду Морозу", - говорит 9-летняя Ира - "Я попросила у него летучую мышь-робота. Я с ней буду играть. Она не летает, она сидит и поет песни, машет крыльями, может цепляется за все штуки на потолке. Дед Мороз сказал, что если я буду хорошо себя вести, то он обязательно мне принесет ее".

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"А я никак не могу пронаблюдать, как Дед Мороз приносит подарки мне домой. В Новогоднюю ночь, когда вся семья сидела за столом и квартира была закрыта на замок, я пошел посмотреть и увидел, что между двойными дверями лежал мешок с подарками. В этом году я не пойду за стол, буду ждать, чтобы посмотреть, как Дед Мороз приносит подарки и проходит в закрытую дверь", - говорит восьмилетний Егор.

В этот момент подъехала машина с портретом Деда Мороза и все дети собрались в ожидании главного героя праздника. Но вместо старца с длинной бородой к ребятам вышли два ярко раскрашенных клоуна - круглолицый Бяка в кепке и Бука в рыжем парике. Они загадывали загадки, шутили.

"Почему тебя зовут Бяка, ты злой?" - спросил 5-летний Саша. "Нет, я не злой, я вредный", - ответил клоун. И снова за игру: "А подарки получать вы любите? А съесть их в одиночку хотите? И друзей не угостите? А кто приносит нам подарки? Давайте вместе его позовем!"

И вот на площадке появился долгожданный гость. Кудрявая длинная борода, густые белые брови, узорчатая шапка, красная длинная шуба с горностаевым воротником. "Я хочу вам пожелать чаще делать зарядку и гулять на свежем воздухе, больше читать полезных книжек, меньше сидеть в телефонах и планшетах! А знаете, откуда я к вам приехал?" - спросил Дед Мороз у детей.

Развернуть © Наталия Михальченко/ТАСС © Наталия Михальченко/ТАСС

Маленькие пациенты сразу дали верный ответ, а главный новогодний персонаж рассказал, что уже давно в пути и успел побывать на Дальнем Востоке, потом в самом западном городе России - Калининграде и вот приехал в Петербург.

Больницы, которые посетил Дед Мороз

И в Петербурге программа Деда Мороза получилась очень плотной - кроме больницы №2 Святой Марии Магдалины, его уже дождались в Детской городской больнице №1 на Авангардной улице, в детском хосписе, на открытии новогодних праздников на Дворцовой и Пионерской площадях, в Рождественских книжных аллеях на Малой Конюшенной улице, и еще ждут на Московской площади, в пожарной части, в детском саду для детей с детским церебральный параличом (ДЦП) и на футбольном поле.

По словам начмеда, Дед Мороз приезжает в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины не в первые.

"Да, это началось много лет назад, я уж и не вспомню, в каком году Дед Мороз впервые посещал наших деток. Мы считаем, что это очень важно для детей. Детки которые лежат в больнице под Новый год, находятся в сложной психологичесеой ситуации. По доброй воле в больницу никто не приходит. Кто-то получил травму из-за гололеда, у кого-то случился приступ аппендицита, у других - хирургические заболевания, пневмонии. Тяжелые достаточно заболевания. И, на наш взгляд, вот такое общение, такой элемент праздника очень помогает им эмоционально. У ребенка от встречи с Дедом Морозом появляются яркие положительные эмоции. Он втягивается в атмосферу праздника и чувствует себя не оторванным от привычной жизни человеком, а человеком, активно празднующим Новый год", - говорит Сергей Александров.

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Подарки для детей и фото - для взрослых

Самый долгожданный момент - раздача подарков. Их получили все. Больнице Дед Мороз привез музыкальный центр, детям традиционные сладости.

"Хочу, чтобы в этих стенах всегда звучала веселая музыка!" - сказал он, передавая технику Сергею Александрову.

Дед Мороз фотографируется с детьми и взрослыми, и еще стоит измерить, чьи улыбки шире. Улыбается в каждый телефон и фотоаппарат, до последнего желающего. И когда уже он было направился в травматологию чтобы посетить лежачих больных, его снова останавливают с просьбой о фото.

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Дед Мороз в роли Айболита

В травматологическом отделении Дед Мороз пообщался с каждым и лично вручил детям подарки. Девчушку лет семи он расспросил про любимые мультики, пятиклассницу - о любимых книгах. А в палате для мальчиков - старшеклассники. И с ними уже разговор другой и приветствие рукопожатием.

У старшеклассников Дед Мороз спросил о том, какие добрые поступки им удалось совершить.

"У меня есть девушка и я заказал медаль с надписью "Лучшей девушке на свете". Она была очень рада", - отозвался один из юношей.

Дедушка спускается по лестнице травматологии, а я спрашиваю, откуда у него берется столько радости, да так, чтобы на всех хватило.

"Знаешь, когда говоришь с детьми по-простому, по-доброму, когда они видят, что искренне желаешь им добра, и ты в ответ видишь их улыбки, то радость, которую отдал, возвращается. И мы - Дед Мороз обводит рукой свох помощников, перед Новым годом ведь мало отдыхаем, мало спим, надо объехать всю большую страну, но все равно усталости не чувствуем", - овечает он и вскидывает руку и почти смыкает большой палец в рукавице с остальными.

"Ну чуть-чуть", - улыбается он под дружный смех помощников.

Как отметил начмед больницы Святой Марии Магдалины, встреча с Дедом Морозом - одно из самых сильных психологических лекарств.

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"Это такая вспышка, которая бывает один раз в году. С этим сложно что-то сопоставить, ведь мы это персонаж с такой богатой историей, его авторитет очень высок", - уверен Сергей Александров.

Наталия Михальченко