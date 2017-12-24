На Ставрополье из-за усиления ветра объявлено экстренное предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Ставропольскому краю объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в половине районов региона. По данным метеорологов, в 13 районах края ожидается ветер до 30 м/с.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, в период с 22:00 мск 24 декабря и далее сутки 25 декабря в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный северо-западный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МЧС.

В 13 районах существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня. Указанная сила ветра соответствует 11 баллам по шкале Бофорта (жестокий шторм), сильнее этого уровня только ураган.