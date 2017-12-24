Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье из-за усиления ветра объявлено экстренное предупреждение

Общество
24 декабря, 11:55 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 24, декабря. /ТАСС

По данным метеорологов, в 13 районах ожидается северо-западный ветер до 30 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Ставропольскому краю объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в половине районов региона. По данным метеорологов, в 13 районах края ожидается ветер до 30 м/с.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, в период с 22:00 мск 24 декабря и далее сутки 25 декабря в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный северо-западный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МЧС.

В 13 районах существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня. Указанная сила ветра соответствует 11 баллам по шкале Бофорта (жестокий шторм), сильнее этого уровня только ураган.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
3
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
4
Выпавшую из самолета во Внукове стюардессу UTair выписали из больницы
5
Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированной акции Яшина в Москве
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама