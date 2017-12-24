Число заключенных в российских колониях снизилось до полумиллиона человек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число заключенных в российских исправительных колониях впервые стало менее полумиллиона человек.

По данным ФСИН России, "по состоянию на 1 декабря в исправительных колониях отбывали наказание 497 тыс. 883 человека". Число находящихся в исправительных колониях пересекло отметку в 500 тыс. человек в самом конце года.

В 2010 году, когда была утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, предполагавшая более активное развитие альтернативных наказаний, лишение свободы отбывало свыше 720 тыс. человек. К началу 2011 года их число стало меньше 700 тыс., к началу 2013 года - менее 600 тыс. Последние пять лет сокращение шло меньшими темпами. На начало 2015 года в колониях находились 550 тыс. заключенных, на 1 января этого года - 519 тыс. человек.

Сокращение тюремного населения позволило уменьшить число исправительных колоний в России. Если в 2007 году их было 765, то в настоящее время - 713 (только в этом году их стало на четыре меньше).

Число колоний для несовершеннолетних с 2010 года сократилось с 62 до 23, а число содержащихся в них - с 5,9 тыс. до 1,3 тыс.

При этом число находящихся под стражей сократилось меньше. Если на начало 2010 года в СИЗО содержались 131 тыс. человек (в 2007 - 165 тыс.), то в последние годы в среднем - 117-118 тыс. человек. Лишь в 2016 году произошло снижение - до 107 тыс. На 1 декабря под стражей в России содержалось 105 тыс. человек.