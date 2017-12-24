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МЧС предупреждает об опасном волнении моря на Сахалине в ближайшее время

Общество
24 декабря, 12:52 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 24, декабря. /ТАСС

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования пяти районов области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Опасное волнение моря прогнозируется в пяти районах Сахалинской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"По информации сахалинского управления Росгидромета, с вечера 25 декабря у юго-западного побережья Сахалина (Невельский, Холмский, Томаринский и Углегорский районы) ожидается опасное волнение моря (4 метра и более), подъем уровня моря близкий к опасным значениям. Днем 26 декабря возможно повреждение береговых сооружений. Кроме того, с первой половины ночи 26 декабря в Татарском проливе на побережьях Невельского, Холмского, Томаринского и Углегорского районов ожидается опасное волнение моря (6-7 метров), быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главка, опасное волнение моря у Тихоокеанского побережья острова Кунашир (Южно-Курильский район) ожидается днем 25 декабря.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Жителям и гостям указанных районов рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от моря", - сообщают спасатели.

Ранее ТАСС сообщал, что 25-26 декабря Сахалинская область окажется во власти циклона. Основной удар циклона придется на Сахалин. Днем 25 декабря на юге Сахалина, а 26 декабря на всей территории острова ожидаются сильные метели, сильный снег, ветер 20 - 25 м/с, 26 декабря на побережьях порывы до 33 - 38 м/с (ураган), в горах лавиноопасно.

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