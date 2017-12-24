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Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированной акции Яшина в Москве

Общество
24 декабря, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В пресс-службе московского ГУ МВД сообщили, планируемое публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции "День свободных выборов".

"Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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В главке полиции также сообщили, что планируемое публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями Москвы в установленном законом порядке. При этом организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения.

12 декабря глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин на своей странице в Facebook призвал сторонников принять участие 24 декабря в Лермонтовском сквере в праздничном мероприятии "День свободных выборов".

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы 13 декабря обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову с просьбой вынести официальное предостережение Яшину, который планировал организовать несанкционированный митинг под видом районного праздника. 14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия.

20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов о проведении мероприятия. Решение было принято по иску депутата Красносельского муниципального округа Алевтины Базеевой об исключении этого "праздника" из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа.

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