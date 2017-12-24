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Власти Чечни решают вопрос возвращения оказавшихся в Афганистане российских женщин и детей

Общество
24 декабря, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

По словам Рамзана Кадырова, граждане РФ попали в Афганистан из Сирии

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни рассматривают возможность возвращения в РФ оказавшихся в Афганистане из-за боевых действий в Сирии российских женщин и детей. Об этом в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ сообщил в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я в полной мере поддерживаю и днем, и ночью работу над тем, чтобы вернуть всех женщин и детей из САР и Ирака. Ко мне сегодня обратились - наши дети и женщины находятся в Афганистане. Потеряли мужей, не знают, куда обратиться, боятся за свою жизнь, за своих детей. Сегодня мы начали над этим тоже работать", - сказал он.

По словам Кадырова, граждане РФ попали в Афганистан из Сирии. "Когда настигла опасность в Сирии, их перевезли в Афганистан и бросили: их мужья куда-то уехали и не вернулись. У них документов нет", - сообщил глава Чечни.

Глава республики также сообщил о скором возвращении в Россию более 40 женщин и детей. "Мы уже вернули 94 женщин и детей, уже на подходе больше 40. На днях привезут в Москву. Дальше так будет продолжаться", - добавил он.

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