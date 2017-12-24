МЧС предупреждает о шквалистом ветре с мокрым снегом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Ростовской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды - в ближайшие часы ожидается шквалистый ветер с мокрым снегом.

"В ближайшие часы и в течение суток 25 декабря в Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидаются дожди с мокрым снегом, шквалистым усилением ветра до 28 м/с", - говорится в сообщении областного главка.

Главное управление МЧС России по региону настоятельно просит жителей максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. В ведомстве добавили, что прогнозируются ЧС межмуниципального характера - повреждения легких строений, крыш домов, порывы линий связи и электропередачи, нарушения работы дорожных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.