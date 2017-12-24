Мединский: при передаче Исаакиевского собора РПЦ важны все нюансы его содержания

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что при передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) важны все нюансы содержания храма.

"Важно не кто будет содержателем здания, а, важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии, кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей", - сказал Мединский в воскресенье в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Также министр в целом поддержал возможность передачи РПЦ заброшенных церквей. "Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи", - сказал он.

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В сентябре 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что официального обращения от РПЦ о передаче Исаакия пока не поступило.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.