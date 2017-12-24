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Транскавказская магистраль будет закрыта еще не менее суток

Общество
24 декабря, 18:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, декабря. /ТАСС

Высота снежного покрова на склонах составляет более метра, однако из-за непогоды невозможно провести обстрел лавинных очагов, сообщили в ГУ МЧС по республике

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Транскавказская магистраль, которая является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и РФ, будет закрыта еще не менее суток, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с продолжающимся снегопадом высота снежного покрова на склонах, прилегающих к Транскаму, составляет более метра, что спровоцировало сход лавин. Расчистка дорожного полотна ведется, но ввиду непогоды обстрел лавинных очагов не представляется возможным. В связи с этим прогнозируется, что дорога еще минимум сутки будет закрыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на пункте пропуска в районе населенного пункта Бурон наблюдается скопление 38 единиц техники. Там же развернут пункт обогрева.

По данным ведомства, на Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, на 15:00 скопилось 243 автомобиля - 188 большегрузов, 52 легковых автомобиля и три автобуса. Проезда ожидают 365 человек.

Силами МЧС развернуты два пункта обогрева, готовится третий. В районе пропускного пункта работают сотрудники миграционных служб, привлечены дополнительные экипажи скорой помощи, оборудованы медицинский кабинет и комната матери и ребенка, установлены биотуалеты. Придорожные кафе будут доставлять питание по минимальным ценам.

В горах Северного Кавказа в районе границы РФ с Южной Осетией и Грузией в субботу поднялся сильный ветер и начался снегопад. Из-за повреждения сетей прекращено электроснабжение Южной Осетии, закрыты Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль.

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