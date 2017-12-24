Реакция научного сообщества на смерть Андрея Зализняка

24 декабря в возрасте 82 лет умер российский лингвист, лауреат Государственной премии России 2007 Андрей Зализняк.

Ученый занимался исследованиями древних контактов славянских и иранских языков, заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалам берестяных грамот и доказал подлинность "Слова о полку Игореве". Зализняк также является автором "Грамматического словаря русского языка", краткого грамматического очерка санскрита. Более 50 лет он преподавал в МГУ на факультете филологии и работал в институте славяноведения РАН. Коллеги, ученики и представители научного сообщества назвали кончину Зализняка большой утратой, масштаб которой еще предстоит оценить.

"Учитель для нескольких поколений лингвистов"

"Смерть Андрея Анатольевича - страшный удар для всего нашего научного сообщества, для всех, кто учился, знал и любил этого великого ученого и человека. Это большое горе и утрата, масштаб которой нам только предстоит оценить", - считает российский лингвист, ученик Зализняка Алексей Гиппиус.

Он отметил, что учился у него в Новгороде, а также работал с Зализняком над расшифровкой берестяных грамот. "Он был учителем для нескольких поколений российских лингвистов. Для всех, кто однажды соприкоснулся с ним, сегодняшний день принес невосполнимую утрату", - заключил Гиппиус.

"Мы всегда гордились тем, что учились у него"

Поколения филологов и лингвистов выросли на научных трудах Андрея Зализняка, его ученики гордятся личным знакомством с этим ученым. Такое мнение ТАСС высказал один из его учеников, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института славяноведения Федор Успенский.

"Все мы всегда гордились тем, что учились у него: кто-то напрямую, кто-то опосредованно. Для кого-то просто его замечательные исследования были таким обучающим, образцовым примером, на который стоило оглядываться", - сказал Успенский.

"Я думаю, что его учеников гораздо больше, чем это можно формально определить. Формально Андрей Анатольевич довольно много преподавал студентам, у него даже были аспиранты, но все равно их несопоставимо мало по сравнению с огромным количеством лингвистов и просто филологов, которые ориентировались на него", - добавил собеседник ТАСС.

"Совершил великое дело"

Зализняк совершил великое дело, занимаясь расшифровкой и анализом языка новгородских берестяных грамот, сказала ТАСС декан филологического факультета МГУ Марина Ремнева.

"Очень жаль, что ушел такой ученый, человек, который был так увлечен историей языка, культурой. Конечно, он сделал великое дело с раскопками берестяных грамот, а главное, с расшифровкой, это дело очень тяжелое", - отметила Ремнева.

Она уточнила, что основным местом работы Зализняка была Российская академия наук, однако его приглашали проводить "разовые" лекции в МГУ, в том числе на тему его раскопок.