РФ в ООН не поддержала созыв конференции по договору об охране природы в открытом море

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Россия не поддержала в воскресенье решение Генеральной Ассамблеи ООН о созыве международной конференции с целью составления соглашения об охране морского биоразнообразия за пределами действия национальной юрисдикции государств. Соответствующая резолюция была принята без голосования, несмотря на призывы Москвы не форсировать разработку договора. Российская делегация в ходе заседания дистанцировалась от консенсуса.

Согласно резолюции, переговоры по тексту соглашения пройдут в четыре этапа в 2018-2020 годах. Первая сессия конференции состоится 4-17 сентября следующего года, а перед этим, в апреле, пройдет трехдневное совещание "для обсуждения организационных вопросов", включая процесс подготовки первого черновика документа, следует из решения Генассамблеи.

В резолюции подчеркивается необходимость "обеспечить максимально широкое и эффективное участие в конференции", а также указывается, что "процесс и его результаты не должны ослаблять уже существующие правовые акты и рамки, а также глобальные, региональные и секторальные органы соответствующего профиля".

Выступая на заседании Генассамблеи, представитель делегации РФ Лариса Чернышева заявила, что в Москве придают больше значение теме сохранения морского биоразнообразия, однако многократно выступали за ее "серьезное и тщательное рассмотрение". По ее словам, в ходе обсуждения вопроса в ООН "озвучивались радикальные подходы, способные подорвать существующий правовой режим, установленный Конвенцией ООН по морскому праву и международными договорами, принятыми на ее основе". В дискуссиях проявился "крайний разброс позиций, отсутствие настроя находить точки соприкосновения, нежелание многих делегаций соблюсти баланс между интересами устойчивой хозяйственной деятельности и защиты морской среды", сообщила дипломат.

Она обратила внимание на то, что такой настрой "вполне закономерно" ранее в этом году привел провалу работы подготовительного комитета по вопросу регулирования морского биоразнообразия. Как заявила Чернышева, в этой ситуации Россия не видит "разумных оснований для созыва дипломатической конференции". "Вполне оправданным было бы продолжить работать в рамках подготовительного комитета для выполнения той задачи, которая была ему отведена, а именно поиска консенсусных решений, которые могли бы лечь в основу будущего соглашения", - указала представитель РФ.

Решение о подготовке соглашения по охране биологического разнообразия было принято на основе доклада рабочей группы ООН, с 2006 года занимавшейся изучением вопросов, связанных с управлением морскими ресурсами за пределами национальных юрисдикций. Рекомендации экспертов включают создание в океане заповедных зон для защиты генофонда, а также внедрение системы анализа последствий человеческой деятельности в открытом море, в том числе различных методов добычи природных ископаемых.