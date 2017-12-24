Память Андрея Зализняка увековечат в Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Память академика РАН Андрея Зализняка, исследователя и популяризатора наследия древней Руси и Почетного гражданина Великого Новгорода, будет увековечена на новгородской земле. Ученый создал уникальную лингвистическую школу, которая даст еще много открытий, в том числе в изучении берестяных грамот. Об этом в воскресенье сообщили региональные власти и коллеги ученого.

Андрей Зализняк умер накануне на 83-м году жизни в Москве.

"Новгородская область понесла невосполнимую утрату. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка, исследователя новгородских берестяных грамот. Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, я бы сказал, что оно навечно вписано в культурный код новгородца. Никто из тех, кому дорога эта земля, кто хотел бы ее понять, не мог пройти мимо его замечательных лекций и книг. <…> Нужно подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле", - написал на своей странице в "Вконтакте" губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Кончина автора фундаментального труда "Древненовгородский диалект", где он объяснил, как сложился современный русский язык, стала большой потерей для научной общественности страны и региона, отмечают коллеги Зализняка в Великом Новгороде, где он проводил исследования берестяных грамот несколько последних десятилетий.

"Без Андрея Анатольевича в последние десятилетия не обходился ни один археологический сезон в Великом Новгороде, все берестяные грамоты проходили через его руки. Он был едва ли не главным популяризатором изучения новгородских берестяных грамот во всем мире, его лекции по итогам расшифровки древних посланий становились настоящим событием для студентов и коллег", - сказала директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

Безукоризненный язык

По словам бывшего руководителя Новгородского центра археологических исследований Сергея Трояновского, Зализняк был человеком энциклопедических знаний, говорил на всех европейских языках без исключения, знал китайский и санскрит. Однако он всегда был очень скромным и зачастую недооценивал свои знания, вспоминает Трояновский. В 2002 году он вместе с Зализняком побывал в Англии по приглашению Британской академии наук, где мэтр рассказывал о своей уникальной работе над расшифровкой "Новгородской псалтири" - древнейшей книги Руси, написанной на деревянных дощечках приблизительно в 1036 году. Зализняк перевел со старославянского на современный язык не только текст псалмов, но и реконструировал часть скрытых текстов по отпечаткам и царапинам.

"Андрей Анатольевич прочел две великолепные лекции на английском языке, публика была в восторге. А он после признался, что впервые говорил с аудиторией по-английски. Тем не менее, коллега из Кембриджского университета тогда признался, что был поражен его безукоризненной грамматикой", - рассказал новгородский археолог.

Российский лингвист, лауреат Государственной премии России 2007 года Андрей Зализняк преподавал более 50 лет в МГУ на филологическом факультете, работал в Институте славяноведения РАН. Изучал древние контакты славянских и иранских языков, заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалам берестяных грамот, доказал подлинность "Слова о полку Игореве". Автор "Грамматического словаря русского языка", краткого грамматического очерка санскрита.