Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Память Андрея Зализняка увековечат в Новгороде

Общество
24 декабря, 20:13 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Губернатор региона отметил, что имя исследователя новгородских берестяных грамот "вписано в культурный код новгородца"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Память академика РАН Андрея Зализняка, исследователя и популяризатора наследия древней Руси и Почетного гражданина Великого Новгорода, будет увековечена на новгородской земле. Ученый создал уникальную лингвистическую школу, которая даст еще много открытий, в том числе в изучении берестяных грамот. Об этом в воскресенье сообщили региональные власти и коллеги ученого.

Андрей Зализняк умер накануне на 83-м году жизни в Москве.

Смотрите также
Андрей Зализняк

Биография Андрея Зализняка

"Новгородская область понесла невосполнимую утрату. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка, исследователя новгородских берестяных грамот. Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, я бы сказал, что оно навечно вписано в культурный код новгородца. Никто из тех, кому дорога эта земля, кто хотел бы ее понять, не мог пройти мимо его замечательных лекций и книг. <…> Нужно подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле", - написал на своей странице в "Вконтакте" губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Кончина автора фундаментального труда "Древненовгородский диалект", где он объяснил, как сложился современный русский язык, стала большой потерей для научной общественности страны и региона, отмечают коллеги Зализняка в Великом Новгороде, где он проводил исследования берестяных грамот несколько последних десятилетий.

"Без Андрея Анатольевича в последние десятилетия не обходился ни один археологический сезон в Великом Новгороде, все берестяные грамоты проходили через его руки. Он был едва ли не главным популяризатором изучения новгородских берестяных грамот во всем мире, его лекции по итогам расшифровки древних посланий становились настоящим событием для студентов и коллег", - сказала директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

Безукоризненный язык

По словам бывшего руководителя Новгородского центра археологических исследований Сергея Трояновского, Зализняк был человеком энциклопедических знаний, говорил на всех европейских языках без исключения, знал китайский и санскрит. Однако он всегда был очень скромным и зачастую недооценивал свои знания, вспоминает Трояновский. В 2002 году он вместе с Зализняком побывал в Англии по приглашению Британской академии наук, где мэтр рассказывал о своей уникальной работе над расшифровкой "Новгородской псалтири" - древнейшей книги Руси, написанной на деревянных дощечках приблизительно в 1036 году. Зализняк перевел со старославянского на современный язык не только текст псалмов, но и реконструировал часть скрытых текстов по отпечаткам и царапинам.

"Андрей Анатольевич прочел две великолепные лекции на английском языке, публика была в восторге. А он после признался, что впервые говорил с аудиторией по-английски. Тем не менее, коллега из Кембриджского университета тогда признался, что был поражен его безукоризненной грамматикой", - рассказал новгородский археолог.

Российский лингвист, лауреат Государственной премии России 2007 года Андрей Зализняк преподавал более 50 лет в МГУ на филологическом факультете, работал в Институте славяноведения РАН. Изучал древние контакты славянских и иранских языков, заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалам берестяных грамот, доказал подлинность "Слова о полку Игореве". Автор "Грамматического словаря русского языка", краткого грамматического очерка санскрита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Андрей Зализняк Новгородская область
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Зализняк, Андрей Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама