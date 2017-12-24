Санта-Клаус пролетел над территорией Сибири

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Санта-Клаус с рождественскими подарками пролетел над территорией Сибири, в том числе над российскими городами Новокузнецк и Новосибирск. Об этом сообщило в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое традиционно "ведет наблюдение" за перемещением американского Деда Мороза.

Проследовав над территорией России, Санта-Клаус отправился в Казахстан, а затем в Киргизию. К настоящему времени, по подсчетам НОРАД, он раздал уже более 1,8 млрд подарков. Американский Дед Мороз начал свой путь с Северного полюса в воскресенье рано утром, уже успел побывать в десятках государств. Ожидается, что в предстоящие часы он еще не раз окажется над Россией.

"Слежение" за Сантой, о котором НОРАД сообщает на своем сайте, осуществляется с помощью нескольких десятков радаров, а также спутников, оснащенных инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от ярко-красного носа верного спутника американского Деда Мороза - оленя Рудольфа.

Традиция "отслеживать" праздничный маршрут Санта-Клауса зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении одной торговой фирмы была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои пожелания насчет подарков. По иронии судьбы это оказался номер начальника оперативного управления Противовоздушной обороны континентальной части страны (теперь это НОРАД) полковника Гэрри Шаупа. Не растерявшись, он стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. Так система контроля за полетами самолетов и пусками ракет стала "наблюдать" за полетом американского Деда Мороза.