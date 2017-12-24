Житель Онтарио выиграл в национальную лотерею "6 из 49" более $13 млн

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл 17 млн канадских долларов ($13,3 млн) в популярную национальную лотерею "6 из 49". Об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 8, 11, 22, 29, 39 и 40. Бонус-число - 30", - уточнили организаторы. Еще неизвестно, в каком именно городе этой провинции был продан счастливый квиток. Кроме того, еще пять счастливчиков получат "утешительные" призы в размере 1 млн долларов ($780 тыс.) каждый. Пока известно, что два из них проживают в Онтарио и Британской Колумбии. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Стоит отметить, что в субботу житель провинции Квебек выиграл в другую популярную канадскую лотерею Lotto Max 60 млн канадских долларов ($47 млн).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.