Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионаты "Абилимпикс" будут проходить и по финансовым компетенциям

Общество
24 декабря, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Ректор РГСУ отметила необходимость решения проблемы потери части социальных выплат людьми с инвалидностью при выходе на работу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионаты профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" будут включать в себя компетенции в области финансов. Об этом ТАСС сообщила ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок по итогам круглого стола на тему инклюзии в рамках фестиваля "Добрые люди".

"Все больше отраслей подключаются к движению. Банк России принял решение и в ближайшее время подпишет соглашение о том, что профессии в сфере финансовой отрасли тоже будут представлены в национальном чемпионате", - отметила Починок, добавив, что это поможет работодателям фокусировать внимание на успешных участниках "Абилимпикс" и приглашать их к себе.

"В любой профессии могут быть сняты ограничения для людей с инвалидностью, независимо от категории. К примеру, в этом году среди участников чемпионата было много людей с психическими заболеваниями. Оказалось, что они также имеют потенциал к выполнению определенной работы", - сказала ректор.

Дополнительные меры поддержки

По словам Починок, в следующем году стоит подумать о дополнительных мерах поддержки людей с инвалидностью. "Например, сейчас есть большая проблема, связанная с тем, что люди с инвалидностью, выходя на работу, теряют часть своих социальных выплат. Таким образом сама мотивация к труду у инвалида зачастую снижена", - отметила ректор РГСУ.

Она добавила, что в отдельных регионах есть хороший опыт. "В Санкт-Петербурге есть губернаторские доплаты, которые не теряются при выходе инвалида на работу, и я считаю, что такая практика должна быть изучена и рекомендована к применению по всей стране, потому что это будет хорошим стимулом", - сказала Починок.

О фестивале и движении

С 15 декабря по 25 декабря 2017 года Общественная палата РФ организует фестиваль гражданского общества "Добрые люди" в Центральном выставочном зале "Манеж". Его цель - информировать жителей Москвы и гостей столицы о различных успешных социальных проектах и гражданских практиках.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе РГСУ. III Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" прошел с 1 по 3 декабря 2017 года в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама