Чемпионаты "Абилимпикс" будут проходить и по финансовым компетенциям

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионаты профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" будут включать в себя компетенции в области финансов. Об этом ТАСС сообщила ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок по итогам круглого стола на тему инклюзии в рамках фестиваля "Добрые люди".

"Все больше отраслей подключаются к движению. Банк России принял решение и в ближайшее время подпишет соглашение о том, что профессии в сфере финансовой отрасли тоже будут представлены в национальном чемпионате", - отметила Починок, добавив, что это поможет работодателям фокусировать внимание на успешных участниках "Абилимпикс" и приглашать их к себе.

"В любой профессии могут быть сняты ограничения для людей с инвалидностью, независимо от категории. К примеру, в этом году среди участников чемпионата было много людей с психическими заболеваниями. Оказалось, что они также имеют потенциал к выполнению определенной работы", - сказала ректор.

Дополнительные меры поддержки

По словам Починок, в следующем году стоит подумать о дополнительных мерах поддержки людей с инвалидностью. "Например, сейчас есть большая проблема, связанная с тем, что люди с инвалидностью, выходя на работу, теряют часть своих социальных выплат. Таким образом сама мотивация к труду у инвалида зачастую снижена", - отметила ректор РГСУ.

Она добавила, что в отдельных регионах есть хороший опыт. "В Санкт-Петербурге есть губернаторские доплаты, которые не теряются при выходе инвалида на работу, и я считаю, что такая практика должна быть изучена и рекомендована к применению по всей стране, потому что это будет хорошим стимулом", - сказала Починок.

О фестивале и движении

С 15 декабря по 25 декабря 2017 года Общественная палата РФ организует фестиваль гражданского общества "Добрые люди" в Центральном выставочном зале "Манеж". Его цель - информировать жителей Москвы и гостей столицы о различных успешных социальных проектах и гражданских практиках.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе РГСУ. III Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" прошел с 1 по 3 декабря 2017 года в Москве.