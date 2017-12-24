В Вифлееме начались рождественские торжества

ВИФЛЕЕМ (Западный берег реки Иордан), 24 декабря. / Корр. ТАСС Андрей Широков/. Рождественские торжества стартовали в воскресенье в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа. Туристы и паломники из разных стран мира, которых в этом году совсем немного, а также христиане из самой Палестины и соседнего Израиля собрались на Ясельной площади возле Храма Рождества Христова, где установлена украшенная алыми и золотыми шарами ель, венчает которую большая пятиконечная звезда.

По ведущей к Ясельной площади улице Звезды под гром барабанов и пение волынок парадом прошли оркестры и музыкальные ансамбли скаутов и учеников 22 христианских палестинских школ. Центральное место на площади занимает огромный рождественский вертеп с полноразмерными изображениями Иисуса, Девы Марии, Иосифа Обручника, уставших с дороги волхвов, младенца Иисуса в яслях, который был подарен ранее в этом году Вифлеему Папой Римским Франциском.

Торжества под угрозой

Площади у Храма Рождества, маленькие пешеходные улочки и проулки вокруг него, а также улицы самого Вифлеема в воскресенье патрулируют усиленные наряды полиции и вооруженные бойцы президентской гвардии. Палестинская национальная администрация очень серьезно относится к обеспечению безопасности паломников, традиционно приезжающих в Вифлеем в Рождественский сочельник.

Так, различные палестинские движения призвали своих сторонников отметить рождественские праздники активизацией уличных выступлений против израильской оккупации, которые начались сразу после заявления 6 декабря президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

"Все сделанные Трампом заявления по Иерусалиму палестинский народ решительно отвергает, мы отвергаем и само заявление американского президента, и саму его политическую позицию, - рассказал ТАСС в воскресенье мэр Вифлеема Антон Сальман. - И мы празднуем Рождество, и это подтверждает наше присутствие на этой земле, говорит о том, что мы смотрим в будущее, отвергаем оккупацию и будем жить нашими традициями".

Глава муниципалитета подчеркнул, что "палестинский народ стремится к достижению своих политических национальных целей, которые состоят в прекращении оккупации и создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". "Мы настаиваем на нашей свободе и независимости и на том, что оккупационный диктат должен прекратиться, мы выражаем благодарность международному сообществу, поддержавшему нас в ООН", - добавил Сальман.

Неурегулированный конфликт

Объявленная в ответ на демарш хозяина Белого дома палестинским радикальным движением ХАМАС третья интифада (палестинское восстание), так и не начавшись в полную силу, отпугнула многих из тех, кто собирался приехать в период праздников к пещере, где более двух тысяч лет назад нашло временный приют Святое Семейство.

Паломников в Вифлееме в этом году было, по оценкам корреспондента ТАСС, столько же, если не меньше, чем в 2015 году, когда туристов отпугнула начавшаяся за три месяца до Рождества очередная волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния. Длящийся десятилетиями неурегулированный конфликт и на этот раз сыграл злую шутку с Вифлеемом, для которого туристы и паломники являются главным источником дохода.

Действительно, две недели с момента заявления Трампа 6 декабря израильские КПП на границе Вифлеема и других палестинских городов были местом настоящих уличных боев, а из сектора Газа по Израилю полетели ракеты, в ответ на которые израильская армия наносила удары по объектам на территории палестинского приморского анклава.

На Западном берегу и на границе с сектором Газа арабы бросали в солдат Армии обороны Израиля бутылки с зажигательной смесью, камни и направляли в их сторону горящие покрышки. Военнослужащие применяли против палестинцев средства подавления беспорядков, включая гранаты со слезоточивым газом, резиновые и боевые пули. Дважды в самом Вифлееме городской муниципалитет выключал праздничную иллюминацию в знак траура о погибших и раненых в акциях протеста.

Молитвы о мире

Вместе с тем, по оценкам министерства туризма Израиля, Святую землю в этом году в рождественский период посетят более 140 тыс. туристов и паломников, что на 20% больше показателя 2016 года. Действительно, еще в ноябре не было незабронированных мест в гостиницах Вифлеема.

Но в декабре последовали массовые отказы от заказанных номеров, так как многие испугались телерепортажей о беспорядках в Палестине и Граде Давидовом, а также услышали заявления властей как палестинского Вифлеема, так и израильского Назарета, где, как считается, Иисус Христос провел свои детские и отроческие годы, об отмене рождественских торжеств.

Однако муниципальные власти этих двух городов изменили свое решение, праздничный сезон как в Вифлееме, так и Назарете начался, и на Святой Земле на арабском, английском и латыни звучат этой ночью молитвы о мире.