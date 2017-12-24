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Волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Москвой

Общество
24 декабря, 22:23 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 24, декабря. /ТАСС

За передвижением американского Деда Мороза "следит" объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки с 1955 года

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ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Волшебная упряжка оленей Санта-Клауса с рождественскими подарками пролетела над Москвой. Об этом сообщило в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое по традиции "наблюдает" за перемещением американского Деда Мороза.

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НОРАД начало "отслеживать" маршрут движения Санта-Клауса по миру в 02:01 24 декабря по Североамериканскому восточному времени (10:01 мск). Первыми подарки получили дети в Австралии и Новой Зеландии, несколько часов назад Санта-Клаус побывал в Сибири. К настоящему моменту, по подсчетам НОРАД, он раздал уже более 2,2 млрд подарков.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, "следит" за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года, когда из-за ошибки в рекламном объявлении дети и взрослые, хотевшие высказать свои пожелания насчет подарков, впервые позвонили в военное управление. Не растерявшись, его начальник стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. Для "наблюдения" используются 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты.

Информацию о маршруте Санта-Клауса можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах НОРАД в различных социальных сетях. Также доступен и бесплатный телефонный номер 1-877-446-6723, позвонив по которому, можно будет прямо в штабе командования НОРАД узнать подробности о том, где именно в данный момент времени Санта раздает подарки .Корреспондент ТАСС, дозвонившись на горячую линию, не смог расслышать оператора из-за сильных помех.

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