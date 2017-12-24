Митрополит Иларион: около 120 христианских храмов в Сирии нуждаются в восстановлении

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Организации Католической и Православной церквей, изучив данные о разрушениях во время войны в Сирии, составили список из 120 христианских храмов, которые нуждаются в восстановлении. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сейчас совместно с католической организацией "Помощь Церкви в беде" подготовили каталог разрушенных христианских храмов в Сирии. Этот каталог включает около 120 наименований. Причем разрушения очень разные. Некоторые храмы практически полностью разрушены, некоторые существенно повреждены, некоторые осквернены. И все это требует очень большой работы по восстановлению", - сказал он.

Митрополит добавил, что пострадали святыни других религиозных конфессий. "Предстоит огромна комплексная работа, направленная на то, чтобы жизнь в Сирии вернулась в нормальное русло. Это касается и восстановления жилищной инфраструктуры, это касается и восстановления тех святынь, которые были разрушены".

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Русская православная церковь с учетом ее международного авторитета сможет оказать содействие процессу восстановления в Сирии.