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Митрополит Иларион: около 120 христианских храмов в Сирии нуждаются в восстановлении

Общество
24 декабря, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Некоторые из церквей, по словам представителя Московского патриархата, практически полностью разрушены

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Организации Католической и Православной церквей, изучив данные о разрушениях во время войны в Сирии, составили список из 120 христианских храмов, которые нуждаются в восстановлении. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

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"Мы сейчас совместно с католической организацией "Помощь Церкви в беде" подготовили каталог разрушенных христианских храмов в Сирии. Этот каталог включает около 120 наименований. Причем разрушения очень разные. Некоторые храмы практически полностью разрушены, некоторые существенно повреждены, некоторые осквернены. И все это требует очень большой работы по восстановлению", - сказал он.

Митрополит добавил, что пострадали святыни других религиозных конфессий. "Предстоит огромна комплексная работа, направленная на то, чтобы жизнь в Сирии вернулась в нормальное русло. Это касается и восстановления жилищной инфраструктуры, это касается и восстановления тех святынь, которые были разрушены".

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Русская православная церковь с учетом ее международного авторитета сможет оказать содействие процессу восстановления в Сирии.

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