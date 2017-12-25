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В Новодевичьем монастыре пройдет панихида по жертвам авиакатастрофы в Сочи

Общество
25 декабря, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Также в концертном зале гостиницы Даниловского монастыря состоится концерт памяти Елизаветы Глинки

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Память Елизаветы Глинки (доктора Лизы) и других жертв катастрофы самолета ТУ-154 над Черным морем, почтят в годовщину трагедии 25 декабря, сказала ТАСС Алания Журкина, директор благотворительного фонда "Дом друзей", который продолжает работу доктора Лизы в плане оказания паллиативной помощи, а также с бездомными и малоимущими.

"В 11 часов в Новодевичьем монастыре пройдет панихида по доктору Лизе и другим погибшим в катастрофе, после ее окончания пройдет молебен на Новодевичьем кладбище", - сообщила она. Богослужение проведет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

По словам Журкиной, почтить память доктора Лизы соберутся не только ее родные и коллеги, но и подопечные фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла. "Мы пригласили подопечных Елизаветы Глинки из Москвы и других городов. Конечно, будут родные и коллеги, все кто знал и восхищался ее добротой и мужеством", - отметила директор "Дома друзей".

Также в понедельник в концертном зале гостиницы Даниловского монастыря пройдет концерт памяти Елизаветы Глинки.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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Персоны
Глинка, Елизавета Петровна Халилов, Валерий Михайлович
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Сирия Россия
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