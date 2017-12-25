Приют для бродячих животных откроют в Астраханской области в 2018 году

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Приют для бродячих животных построят в Астраханской области в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил астраханский губернатор Александр Жилкин, подводя итоги Года экологии в регионе.

"По восточному календарю наступает Год Собаки, - цитирует слова губернатора его пресс-служба. - <…> К сожалению, сейчас и в целом по стране, и конкретно в нашем регионе огромное количество брошенных животных, которые мучаются на улице. <…> Поэтому в рамках наших экологических планов на следующий год мы все-таки приняли решение построить питомник для бродячих животных в Астраханской области".

По словам Жилкина, также питомник будет рассчитан и на тех животных, которых хозяевам негде оставить на некоторое время в силу разных причин.

"В январе проект уже будет предложен, место под питомник определено. Думаю, что общими усилиями совместно с нашими партнерами, которых у нас достаточно, мы этот проект реализуем", - уточнил губернатор.