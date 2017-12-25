Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приют для бродячих животных откроют в Астраханской области в 2018 году

Общество
25 декабря, 19:44 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 25, декабря. /ТАСС

Губернатор региона добавил, что питомник также будет рассчитан на животных, которых хозяевам негде оставить на некоторое время

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Приют для бродячих животных построят в Астраханской области в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил астраханский губернатор Александр Жилкин, подводя итоги Года экологии в регионе.

"По восточному календарю наступает Год Собаки, - цитирует слова губернатора его пресс-служба. - <…> К сожалению, сейчас и в целом по стране, и конкретно в нашем регионе огромное количество брошенных животных, которые мучаются на улице. <…> Поэтому в рамках наших экологических планов на следующий год мы все-таки приняли решение построить питомник для бродячих животных в Астраханской области".

По словам Жилкина, также питомник будет рассчитан и на тех животных, которых хозяевам негде оставить на некоторое время в силу разных причин.

"В январе проект уже будет предложен, место под питомник определено. Думаю, что общими усилиями совместно с нашими партнерами, которых у нас достаточно, мы этот проект реализуем", - уточнил губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Астраханская область
Страны
Россия
Персоны
Жилкин, Александр Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама