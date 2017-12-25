Россиян ждет аномальное тепло в предновогодний период

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха по всей стране в последнюю неделю года будет аномально теплой и превышать норму на 8-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал в понедельник глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас погода просто по-сумасшедшему теплая будет в течение вот этого предновогоднего периода. В Москве температура, начиная с завтрашнего дня, на 8-10 градусов выше нормы. Тут ситуация, когда действительно можно считать, что Москва - вся Россия, потому что везде, по всей территории страны температура будет выше нормы. На Урале тоже на 10 градусов выше нормы, на юге Западной Сибири на 12 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что в Якутии в середине недели потепление будет еще более существенным. "Невероятный скачок: там сейчас на 8-10 градусов ниже нормы, а уже с завтрашнего дня начнется повышение температуры, и к четвергу на 12-14 градусов выше нормы. Представляете, вместо нормальных 50-градусных морозов будет всего-навсего -35..-40. То есть температура повысится более чем на 20 градусов", - рассказал глава Гидрометцентра.

По его словам, причиной для возникновения такой всероссийской аномалии стало одновременное поступление теплого воздуха из средиземноморья и Турции в европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь.

На Дальнем Востоке невероятно мощный циклон также принесет теплые воздушные массы из Тихого океана. "Будет невероятный ветровой режим на Камчатке (45-50 м/с в ближайшие два дня) и на Сахалине (32-38 м/с). Это трудно описать. Ураган!", - предупредил глава Гидрометцентра.

Он также напомнил, что повышение температуры во время оттепели до нулевой отметки означает возникновение гололедицы на дорогах и тротуарах, что представляет особенную опасность для водителей.