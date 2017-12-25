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Матвиенко просит Путина принять решение о модернизации детских больниц

Общество
25 декабря, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Уточняется, что 16% детских больниц нуждаются в капитальном ремонте или сносе

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила президента РФ Владимира Путина распространить его решение о модернизации детских поликлиник и на детские больницы, 16% которых нуждаются в капитальном ремонте или сносе.

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"В ваших демографических инициативах есть очень важная мера - поддержка детских поликлиник. Я бы просила вас распространить эту меру и на детские больницы. Положение в детских больницах очень сложное. 16% детских больниц нуждаются либо в комплексной реконструкции, либо в капитальном ремонте, либо просто в сносе", - сказала Матвиенко в понедельник на встрече с главой государства.

Путин, выступая 28 ноября на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей, коснулся проблем качества оказания медицинской помощи детям и состояния детских поликлиник. По его словам, чтобы провести их реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам, потребуется более 50 млрд рублей. Глава государства отметил, что регионы не смогут выполнить необходимые работы только за свой счет, поэтому "в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 млрд рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет".

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