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Минобрнауки может расширить курс истории России на 11-й класс

Общество
25 декабря, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Глава ведомства Ольга Васильева позитивно оценила такую инициативу

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева попросила высказать профессиональное сообщество свое мнение о расширении школьного курса истории России на 11-й класс. Об этом она сказала в понедельник на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества".

Сейчас изучение истории России заканчивается в 10-м классе.

"И нам нужно подумать по поводу все-таки 11-го класса: нужна нам история в 11-м классе, и вообще что мы в 11-м классе должны рассказывать о России? Это проблема, в которой я бы хотела попросить помощи у Российского исторического общества, именно как у большого научного сообщества", - отметила министр.

"Я думаю, это было бы хорошо", - отметила Васильева, говоря про расширение курса.

Ранее на заседании с аналогичным предложением обратился к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров. По его мнению, дети, изучая историю России в 11-м классе, будут заканчивать школу более образованными.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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