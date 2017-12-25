Минобрнауки может расширить курс истории России на 11-й класс

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева попросила высказать профессиональное сообщество свое мнение о расширении школьного курса истории России на 11-й класс. Об этом она сказала в понедельник на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества".

Сейчас изучение истории России заканчивается в 10-м классе.

"И нам нужно подумать по поводу все-таки 11-го класса: нужна нам история в 11-м классе, и вообще что мы в 11-м классе должны рассказывать о России? Это проблема, в которой я бы хотела попросить помощи у Российского исторического общества, именно как у большого научного сообщества", - отметила министр.

"Я думаю, это было бы хорошо", - отметила Васильева, говоря про расширение курса.

Ранее на заседании с аналогичным предложением обратился к председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров. По его мнению, дети, изучая историю России в 11-м классе, будут заканчивать школу более образованными.