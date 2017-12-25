Жители Орловской области проконтролируют выполнение капремонта через специальный сайт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Жители Орловской области могут проконтролировать выполнение капитального ремонта домов, благоустройства и реконструкции дорог с помощью начавшего работу в понедельник портала "Обращаем внимание"; по замыслу создателей ресурса, это фактически исключит нарушения и отклонение от техзаданий, сообщил врио губернатора региона Андрей Клычков.

"Жители смогут требовать от подрядных организаций, органов власти полного и своевременного выполнения обязательств. Такой уровень осведомленности общественности практически исключает недобросовестные действия подрядчиков, отклонение от техзаданий. Процесс работы с жалобами на портале "Обращаем внимание" полностью автоматизирован. Я лично буду видеть самую актуальную аналитику об имеющихся проблемах", - приводит слова Клычкова пресс-служба правительства региона.

Электронный ресурс начал работать 25 декабря, на нем размещена информация о капитальном ремонте многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий и реконструкции дорог, которые намечены на 2018 год. По мере заключения контрактов с подрядчиками контент будет дополняться новыми сведениями.

"Наша цель заключается в том, чтобы портал стал единым окном для обращения, гарантировал качество, оперативность и прозрачность взаимодействия с органами власти", - отметил Клычков.