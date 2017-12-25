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Путин во время встречи с парламентариями поздравил обозревателя НТВ Кондратьева с юбилеем

Общество
25 декабря, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Владимиру Кондратьеву в воскресенье исполнилось 70 лет

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил обозревателя НТВ Владимира Кондратьева с 70-летием.

"Владимир Петрович - один из ветеранов средств массовой информации в России, ему вчера исполнилось 70 лет, - заявил президент на встрече с руководством палат Федерального Собрания. - Владимир Петрович, мы вас поздравляем!"

Эти слова Путин произнес, когда завершилась публичная часть его встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, после которой журналисты собрались покинуть зал. Увидев среди уходящих Кондратьева, Путин остановил его: "Владимир Петрович, не уходите!", после чего поздравил юбиляра.

10 лет назад Путин тоже поздравлял Кондратьева с юбилеем прямо на мероприятии, где Кондратьев присутствовал в качестве журналиста. Тогда это произошло на совещании Путина с членами правительства.

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