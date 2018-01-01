Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья выросли на 4%

Общество
1 января, 0:05 UTC+3

Цена разового проезда в городском транспорте увеличилась с 46 до 48 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья с января 2017 года выросли в среднем на 4%. Это ниже инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,7%, сообщал ранее заведующий отделом регулирования тарифов на транспорт Комитета по ценам и тарифам Московской области Александр Вильгота.

Увеличение тарифов на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Московской области будет незначительным, по его словам.

Теперь стоимость проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях с первую по десятую поездку будет стоить 32,92 рубля на внутригородских маршрутах, с 11 по 20-ую - 30,62, с 21 по 30 – 28,31, с 31 по 40 – 26,01, с 41 по 50 - 23,7, а с 51-й поездки – 21,4 рубля, следует из постановления правительства Подмосковья.

Цена разового проезда в городском транспорте увеличилась с 46 до 48 рублей. Стоимость билета по единой транспортной карте учащегося или по тарифу "Льготный" выросла с 15,83 рублей до 16,46 для 1-35 поездки.

Размер скидки

Комитет также пересмотрел размер прогрессирующей скидки на проезд по единой карте Подмосковья – "Стрелка" с 1 января 2018 года. Так, раньше при покупке одного билета в одну сторону по внутригородским маршрутам наземного транспорта, он стоил 30 рублей. Если приобретать проездной на несколько дней, то после 20 поездки каждые следующие были на два рубля дешевле, то есть скидка увеличивалась с 2 до 10 рублей с шагом в два рубля. Таким образом, при частых поездках постепенно стоимость транспорта снижалась с 30 до 20 рублей.

С 1 января размер скидки стал фиксированным и теперь будет составлять от 7% до 35% (предельный ее размер) по транспортной карте "Стрелка", по словам Вильгота. Где была скидка в 2 руб., станет 7%, где было 4 руб. - станет 14%; и далее шагом в 7% она достигнет максимум в 35%", пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь
2
Путин сократил максимальную численность штата МВД
3
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
4
Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве
5
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама