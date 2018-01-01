Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья выросли на 4%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тарифы на проезд в общественном транспорте Подмосковья с января 2017 года выросли в среднем на 4%. Это ниже инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,7%, сообщал ранее заведующий отделом регулирования тарифов на транспорт Комитета по ценам и тарифам Московской области Александр Вильгота.

Увеличение тарифов на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Московской области будет незначительным, по его словам.

Теперь стоимость проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях с первую по десятую поездку будет стоить 32,92 рубля на внутригородских маршрутах, с 11 по 20-ую - 30,62, с 21 по 30 – 28,31, с 31 по 40 – 26,01, с 41 по 50 - 23,7, а с 51-й поездки – 21,4 рубля, следует из постановления правительства Подмосковья.

Цена разового проезда в городском транспорте увеличилась с 46 до 48 рублей. Стоимость билета по единой транспортной карте учащегося или по тарифу "Льготный" выросла с 15,83 рублей до 16,46 для 1-35 поездки.

Размер скидки

Комитет также пересмотрел размер прогрессирующей скидки на проезд по единой карте Подмосковья – "Стрелка" с 1 января 2018 года. Так, раньше при покупке одного билета в одну сторону по внутригородским маршрутам наземного транспорта, он стоил 30 рублей. Если приобретать проездной на несколько дней, то после 20 поездки каждые следующие были на два рубля дешевле, то есть скидка увеличивалась с 2 до 10 рублей с шагом в два рубля. Таким образом, при частых поездках постепенно стоимость транспорта снижалась с 30 до 20 рублей.

С 1 января размер скидки стал фиксированным и теперь будет составлять от 7% до 35% (предельный ее размер) по транспортной карте "Стрелка", по словам Вильгота. Где была скидка в 2 руб., станет 7%, где было 4 руб. - станет 14%; и далее шагом в 7% она достигнет максимум в 35%", пояснил он.