Ростуризм предупреждает российских туристов о надвигающемся на Вьетнам и Таиланд тайфуне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ростуризм предупреждает российских туристов, планирующих поездки во Вьетнам и Таиланд, о тайфуне "Тембин", движущемся в направлении этих стран.

"Ростуризм призывает туроператоров предупреждать желающих приобрести туры во Вьетнам или Таиланд о погодных условиях, а также обеспечить своевременное информирование туристов, которые уже находятся на отдыхе", - говорится в сообщении Ростуризма, опубликованном на сайте ведомства.

Федеральное агентство по туризму также призывает российских туристов, планирующих поездки во Вьетнам и Таиланд, учитывать информацию о погодных условиях. Ростуризм рекомендует тем, кто уже находится в данных странах, соблюдать меры личной безопасности, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

По информации МЧС России, тайфун "Тембин", обрушившийся на Филиппинские острова, движется в направлении Вьетнама и Таиланда. Согласно прогнозам, тайфун окажет свое воздействие на южную часть Вьетнама 26 декабря 2017 года и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря 2017 года.

В результате тайфуна на Филиппинских островах с 20 декабря погибли 208 человек, 164 человека числятся пропавшими без вести, проведена эвакуация более 70 тыс. человек, разрушено более 100 домов. Порывы ветра во время тайфуна достигали 150 км/ч.