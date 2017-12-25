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Нарушения санитарных норм выявили у половины поставщиков продуктов для новогодних елок

Общество
25 декабря, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Всего Роспотребнадзор проверил в регионах более 600 поставщиков

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Почти у половины поставщиков пищевых продуктов для детских праздников выявлены нарушения санитарных правил, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре по итогам проверки 600 организаций.

"В рамках подготовки к новогодним мероприятиям в регионах проверено более 600 поставщиков пищевых продуктов, из которых у 45% выявлены нарушения требований санитарных правил", - говорится в сообщении.

В ходе проверок было взято 7 тыс. проб воды, проведено более 10 тыс. исследований продуктов и 43 тыс. исследований параметров микроклимата.

Специалисты ведомства также проверили объекты, где планируются новогодние гуляния детей. Нарушения санитарного законодательства на них выявлены в 61% случаев.

Сотрудники Роспотребнадзора составили более 5,1 тыс. протоколов об административных нарушениях и выписали штрафов на общую сумму около 19,5 млн рублей. Отстранены от работы 35 сотрудников учреждений, которые должны были обслуживать детей на новогодних гуляниях.

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